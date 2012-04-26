США не дали Кобзону візу через підозри у зв'язках з криміналом

Посольство США відмовило Йосипу Кобзону у в`їзній візі на підставі підозр в кримінальній діяльності або зв`язках з особами, які вчинили злочини на території США.

Про це повідомив американський організатор гастролей компанія Russian-American Consulting Corporation, пишуть РІА "Новости".

"Згідно з існуючим імміграційним законодавством США, Йосип Козон розглядається як "іноземець, якому не дозволена віза через кримінальну та пов`язану з нею діяльність і як особа, яка таємно займається (або займалася) обігом заборонених наркотичних або хімічних речовин ", - повідомила компанія в прес -релізі.

"Другою причиною (відмови у візі) названа "загроза національній безпеці і подібні побоювання щодо претендента на в`їзд з метою занять їм будь-якої іншою нелегальною діяльністю", - повідомили організатори гастролей.

Згідно зі статтею американського законодавства, що стала підставою для відмови, заборона на в`їзд на територію США може поширюватися не тільки на виконавця злочину, але також і на персону, яка "є або була помічником, пособником, змовником, підбурювачем осіб, пов`язаних з підпільним обігом заборонених наркотичних або хімічних речовин, або які намагалися займатися цією діяльністю ".

Юристи компанії готують апеляцію в держдепартамент США з проханням переглянути прийняте щодо Йосипа Кобзона рішення, яке назвали надуманим.

"Звинувачення щодо Йосипа Кобзона виглядають надуманими. Йосип Давидович неодноразово заявляв, що він готовий відповісти на будь-які питання американської влади, проти нього ніколи не були висунуті офіційні звинувачення. Десятки тисяч прихильників співака, які проживають в США, як і раніше сподіваються на довгоочікувану зустріч зі своїм улюбленим артистом", - заявив Андрій Шуранов, президент компанії - організатора гастролей.

Останній раз співак приїжджав на гастролі в США в 1994 році, роком пізніше держдеп анулював його багаторазову в`їзну візу. Після цього всі спроби Кобзона отримати візу були безуспішними.