У Києві пройдуть Дні литовської фотографії

З 11 по 31 травня в Києві пройдуть Дні литовської фотографії. У програмі - фотовиставки, відео-інсталяції та документальні фільми про знаменитих фотографів.

Головною подією Днів литовської фотографії стане виставка фотографа, представника литовської школи, Антанаса Суткус, яка пройде з 17 по 31 травня в Галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв. Глядачі побачать більше п`ятдесяти вінтажних відбитків фотографа, об`єднаних під загальною назвою Ода повсякденності.

Як зазначають організатори виставки, литовська школа фотографії займає дуже важливу і практично унікальну нішу у світовій історії фотографії - саме вона зробила величезний вплив на розвиток фотографічної культури в країнах Радянського Союзу.

За їхніми словами, Ода повсякденності - це, перш за все, відбиток часу. На знімках Суткус прості люди показані у своєму природному середовищі, на противагу поширеним у СРСР канонічним сценам з розповідями про щасливу радянську людину. Його образи достовірно відображають той час литовської історії.

Знайомство з литовською фотографією продовжить виставка сучасного автора Відаса Бівеніса Латентність - друга виставка в рамках Днів литовської фотографії у Києві, яка пройде в Галереї A-HOUSE з 11 по 20 травня.

За словами організаторів проекту, в своїй творчості Бівеніс вдається до абсолютно відмінних візуальних прийомів. Він не фіксує дійсність, а конструює свою, наповнюючи її особистими підтекстами і асоціаціями. У серії Латентність Бівеніс обіграє поняття людської екзистенції, розглядаючи її з двох точок зору - над водою і під водою.

Крім виставок організатори Днів литовської фотографії у Києві підготували програму інших заходів, так чи інакше пов`язаних з візуальною культурою Литви.

Це і відео-інсталяції литовського художника Рімаса Сакалаускаса (з 11 по 20 травня в Галереї A-HOUSE PHOTO), і документальні фільми про знаменитих фотографів і Вільнюс, представлений крізь їхні об`єктиви, і показ художнього фільму Вир (режисер Гітіс Лукшас), і творчі зустрічі.

Програма подій:

11.05. 19:00 - Відкриття Днів Литовської фотографії в Києві, відкриття виставки Відас Бівеніса, показ відео-інсталяцій Рімаса Сакалаускаса в галереї A-HOUSE

17.05. 19:00 - Відкриття виставки і виступ Антанаса Суткус в галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв

18.05. 19:00 - Творчий вечір з Антанасом Суткус, презентація книги Retrospective, автограф сесія - в галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв

21.05. 19:00 - Кінопоказ художнього фільму Вир / Duburys (режисер Гітіс Лукшас, 2009 р., трив. 148 хв) в галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв

28.05. 19:00 - Показ фільму Художники / Meninykai (режисери Пятрас Савіцкіс і Людвіка Поцюнене, 2009 р., трив. 54 хв) - в галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв

31.05. 19:00 - Закриття Днів Литовської фотографії в Києві. Показ фільму Дивіться, Вільнюс! / Behold, Vilnus! (Режисер Пятрас Савіцкіс, 2005 р., трив. 63 хв) - в галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв

Дні литовської фотографії у Києві пройдуть за підтримки Литовського посольства в Україні й Аташе з культури Дайви Дапшіене і започаткують новий етап культурної співпраці України та Литви.

Корреспондент.net

