В Одесі пройде міжнародний фестиваль німого кіно

15-17 червня в Одесі пройде третій міжнародний фестиваль німого кіно та сучасної музики Німі ночі-2012, який, за словами організаторів, є найбільшим фестивалем німого кіно в Центрально-Східній Європі.

У рамках третього фестивалю Німі ночі будуть представлені 5 класичних німих фільмів із живим музичним супроводом у виконанні колективів з України, Великобританії, Італії, Польщі та Німеччини. Всі саундтреки були спеціально написані для фільмів фестивалю самими виконавцями. Третій фестиваль продовжить розпочату в минулому році традицію демонстрації відреставрованих німих фільмів. Відреставровані версії двох з них - заборонені колись українські стрічки Мірабо (1929) і Шкурник (1929) - отримають у рамках Німих ночей світові репрем’єри, повідомили Корреспондент.net організатори фестивалю.

У цьому році фестиваль традиційно складатиметься з сетів - подвійних музичних кіноперформансів, в рамках яких будуть демонструватися по два німих фільми. Кожен сет присвячений видатним кіноакторам фільмів програми: Наталії Лисенко, Барбарі Кент, Івану Садовському.

Закриття фестивалю - концерт німецької співачки та актриси Мар`яни Садовської з програмою відновленого міського фольклору Odessa Underground, до якої увійшли пісні Аркадія Cєвєрного, Олександра Вертинського, Діни Верні, Харріс Еміллі і Рідше Шареш.

Покази традиційно пройдуть під відкритим небом на причалі яхт-клубу одеського Морвокзалу. Початок показів - о 21.30.Крім основної програми, у 2012 році буде розширена паралельна програма сучасного європейського експериментального кіно та відео-арту, яка з`явилася в минулому році, складена голландським куратором Ханною Боон.

Паралельна програма фестивалю під назвою Experience of Place (Досвід місця), розпочнеться 13 червня о 18.00 в арт-центрі ім. Олександра Коробчинського на вул.Пушкінській, 32 і триватиме два дні поспіль: покази будуть здійснюватися нон-стоп протягом всього дня.

Всього до паралельної програми увійшли 9 коротко-і повнометражних фільмів режисерів із Великобританії, Нідерландів, України, Грузії та Болгарії. Серед них і фільм самої Ханни Боон 2012: Земна Одіссея, прем`єра якого відбудеться у рамках програми Experience of Place (Досвід місця).

Корреспондент.net

