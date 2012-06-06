Знайдено нового виконавця ролі Ганнібала Лектера

Данський актор Мадс Міккельсен, нагороджений на 65-му Каннському фестивалі за головну роль у фільмі Томаса Вінтерберга "Полювання" (Jagten), виконає роль канібала-естета Ганнібала Лектера в новій телеадаптації романів Томаса Харріса.

Телесеріал каналу NBC "Ганнібал" розповість у деталях про співпрацю ерудованого психіатра і серійного людожера Ганнібала Лектера з агентом ФБР Уіллом Гремом. У ролі агента Грема зніметься британський актор Хью Денсі.

Події серіалу сюжетно відбуватимуться до відкритого протистояння Лектера і Грема в романі Харріса "Червоний Дракон" ("Red Dragon", 1981), двічі екранізованого - в 1986 році як "Мисливець на людей" (Manhunter) і в 2002 році під тією ж назвою , що й книга.

Мадс Міккельсен, якого в травні визнано в Каннах кращим актором, також з`явиться в ролі поки безіменного лиходія в сиквелі фільму "Тор" (Thor, 2011) за коміксами Marvel.

Найвідомішим виконавцем ролі Ганнібала Лектера залишається Ентоні Хопкінс, який зіграв його в трьох екранізаціях романів Харріса. Хоча Ентоні Хопкінсу дісталося всього лише 16 хвилин екранного часу в картині "Мовчання ягнят", він отримав за цю роль премію "Оскар".

У 2003 році Американський інститут кіно назвав доктора Ганнібала Лектера у виконанні Ентоні Хопкінса кращим кінозлодієм усіх часів.

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