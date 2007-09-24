Відкрили перший в Україні пам’ятник Шевченку-художнику

Перший в Україні пам’ятник Тарасу Шевченку-художнику відкрито під час святкування Дня міста у Прилуках Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомив представник оргкомітету свята Ігор ПАВЛЮЧЕНКО.

За його інформацією, пам’ятник встановлено у центральній частині міста.

Т.Шевченко тричі перебував у Прилуках. Зокрема, у 1845 році за завданням Археографічної комісії він замальовував історичні та архітектурні пам’ятки на Прилуччині, у тому числі і в Густинському монастирі.

Автори бронзового пам’ятника – прилуцький скульптор Семен КАПТУР і народний художник України з Дніпропетровська Володимир НЕБОЖЕНКО зобразили молодого Кобзаря з пензлем і палітрою.