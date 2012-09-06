Відкрився ІІІ “Meridian Czernowitz”.

У Чернівцях відкрився ІІІ міжнародний поетичний фестиваль “Meridian Czernowitz”.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, фестиваль є однією з найвизначніших і найвідоміших культурних подій нової хвилі в Європі.

“Найближчими 96 годинами Чернівці перетворяться на поетичну столицю Європи”, - відзначив виконуючий обов`язки мера Чернівців Віталій Михайлішин, відкриваючи фестиваль.

В цьогорічному фестивалі візьмуть участь близько шістдесяти поетів з України, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну, Ізраїлю, Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Італії, США.

За словами президента фестивалю Святослава Померанцева, це найвідоміші сучасні європейські поети. Серед них - Артур Бекер (Німеччина), Деніель Галай, Орціон Бартана (Ізраїль), Карл Любомирські (Австрія-Італія), а також з України Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Ігор Померанцев, Борис Херсонський, Іван Малкович та багато інших.

Вірші іноземних авторів прозвучать під час фестивалю в авторському виконанні та в українському перекладі, а українські поезії гості фестивалю почують також німецькою мовою.

На фестивалі будуть представлені численні поетичні збірки, зокрема пройде презентація нової книги Оксани Забужко «З мапи книг і людей».

У програмі фестивалю кілька десятків поетичних, поетично-музичних та інших культурних заходів, які відбудуться в трьох містах: Чернівцях, Хотині та Кам`янці-Подільському. Серед заходів - як традиційні поетичні прогулянки та читання, так і оригінальні за формою перфоманси, що поєднують поезію із іншими жанрами мистецтва та наближують її до широкої аудиторії. Публіку очікують сигарно-поетичний вечір Юрія Андруховича, Wine Time poetry party з Ігорем Померанцевим та Олександром Бойченком, вечірка поезії під електронну музику, театральний перфоманс, вечори відеопоезії, поетичні читання на Калинівському ринку тощо.

“Наш фестиваль - поетичний форум нової хвилі, тож ми маємо дивувати публіку, демонструвати те, чого більш нема ніде”, - відзначив президент фестивалю І.Померанцев.

На відкритті фестивалю прозвучали поезії в авторському виконанні українською, німецькою, англійською, голландською мовами, івритом та ідиші.

Фестиваль триватиме до 9 вересня.