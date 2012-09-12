Літературно-екстремістський Союз «Плита» виступить на Форумі видавців

15 вересня 2012 року в рамках 7-го Львівського міжнародного літературного фестивалю на 19-му Форумі видавців відбудеться виступ Союзу «Плита» у складі: Юхима Дишканта, Віктора Іщенка, Євгена Лущикова і Романа Романюка.

Читання-марафон відбуватиметься в приміщенні Наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького по вулиці Січових Стрільців 6.

Початок – о 19.00. Вхід вільний.

***Чотиричленний робітничо-селянського літературно-екстремістського Союз творчої потенції «Плита» імені Зої Космодем’янської, Валі Котика та Джохара Дудаєва.

заснований 2007 року групою студентів-активістів Острозької Академії.

Учасники:

Юхим Дишкант (автор книг «Мріяла вишнями вулиця», «Гітарна Кров» та «Рам’я»; співавтор проектів «Юхим Дишкант і Кусок Комісії» та «У затінку дівчат-квіток»);

Віктор Іщенко (музикант, поет);

Євген Лущиков (поет, перекладач, співавтор музичних проектів «Комісія», «Юхим Дишкант і Кусок Комісії», автор музично-абстрактних проектів «The Cunt» та «afraidofpeople»);

Роман Романюк (автор книги «Усміхнений Єремія» поет, перекладач, літературознавець).