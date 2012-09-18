У «Молодій республіці поетів» перемогла студентка католицького університету

21-річна поетеса Наталя Єрьомєнко, студентка Українського католицького університету (факультет журналістики) стала переможницею конкурсу "Молода республіка поетів". Книжка віршів поетеси, яка за умовами конкурсу є нагородою для переможця, має побачити світ до кінця 2012 року, повідомляє прес-служба Форуму видавців-2012.

Восьмий фестиваль «Молода Республіка Поетів» відбувся у межах Львівського Міжнародного літературного фестивалю під час 19-го Форуму видавців. Переможців визначало поетичне журі у складі: Ілля Стронговський, Андрій Бондар, Галина Крук, Ірина Троскот, Катерина Бабкіна.

Фіналістами конкурсу стали:

Наталя Єрьоменко

Невиліковна Маряна

Миколаєнко Алла

Катруся Танчак

Ляля Бо

Чавага Марта-Квітослава Костянтинівна

Лесик Панасюк

Гєник Бєляков

Шендрик Олексій

Матевощук Юрій Олександрович

Усі фіналісти взяли участь у «Ночі поезії і музики нон-стоп» на Форумі видавців.