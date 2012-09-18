У «Молодій республіці поетів» перемогла студентка католицького університету
Подарунок - видання книжки
21-річна поетеса Наталя Єрьомєнко, студентка Українського католицького університету (факультет журналістики) стала переможницею конкурсу "Молода республіка поетів". Книжка віршів поетеси, яка за умовами конкурсу є нагородою для переможця, має побачити світ до кінця 2012 року, повідомляє прес-служба Форуму видавців-2012.
Восьмий фестиваль «Молода Республіка Поетів» відбувся у межах Львівського Міжнародного літературного фестивалю під час 19-го Форуму видавців. Переможців визначало поетичне журі у складі: Ілля Стронговський, Андрій Бондар, Галина Крук, Ірина Троскот, Катерина Бабкіна.
Фіналістами конкурсу стали:
Наталя Єрьоменко
Невиліковна Маряна
Миколаєнко Алла
Катруся Танчак
Ляля Бо
Чавага Марта-Квітослава Костянтинівна
Лесик Панасюк
Гєник Бєляков
Шендрик Олексій
Матевощук Юрій Олександрович
Усі фіналісти взяли участь у «Ночі поезії і музики нон-стоп» на Форумі видавців.