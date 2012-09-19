Сергій Жадан запрошує на футбольний «Johansen Cup»

21-22 вересня в Харкові відбудеться міжнародний літературно-мистецький захід «Йогансен-fest». У програмі фестивалю: література, музика, кіно, фотовиставка та багато іншого.

Зокрема 22 вересня з 9.00 до 12.00 на території дитячої академії «Металіст» (поле номер сім) (ст. м. «Спортивна») відбудеться футбольний «Johansen Cup» за участі Літературної збірної, футбольного клубу ФРІ та команди «Автоклубу».

У складі літературної збірної грають письменники Сергій Жадан, Сашко Ушкалов, Ігор Зарудко, Євген Свічкар, Роман Москаленко, Сергій Рожко.

Також 22 вересня о 15.00 в приміщенні Будинку Нюрнберга (вул. Чернишевська, 15) відбудеться презентація харківсько-нюрнберзької поетичної антології "Мости поезії" (видавництво "Майдан")

Участь беруть:

Віктор Бойко, Сергій Жадан, Олександра Ковальова, Ірина Мироненко, Володимир Науменко, Анаталоій Перерва, Ніна Супруненко, Ольга Тільна (Харків), Карл Гайнц Демус, Міхаель Целлер (Нюрнберг).

З повною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

