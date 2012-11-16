Кулиняк призначив нового гендиректора Національного художнього музею України

Наказом міністра культури Михайла Кулиняка від 16 листопада генеральним директором Національного художнього музею України призначено Марію Задорожну.

Про це повідомляє сайт музею.

М.Задорожна працювала на посаді заступника генерального директора з розвитку цього музею.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня з посади директора Національного художнього музею України було звільнено Анатолія Мельника, який раніше заявив, що з Будинку уряду зникли картини відомого українського художника Миколи Глущенка - «У риболовецькому колгоспі», «Вітрила на морі», «Дніпровська далечінь», «Село біля річки». Перші дві картини зникли, ще дві, які залишилися висіти у Кабінеті міністрів, працівники музею назвали фальшивкою. Страхова оцінка оригіналів становить 560 тисяч 700 гривень і 600 тисяч 700 гривень відповідно.

6 квітня Міністерство культури повідомило, що звільнило А.Мельника з посади гендиректора Національного художнього музею за невиконання музеєм основних планових показників діяльності.