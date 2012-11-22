У Києві - дні бразильського кіно

З 22 по 25 листопада в київському кінотеатрі "Жовтень" проходитиме фестиваль "Дні бразильського кіно". Всього покажуть чотири фільми. Це романтичні комедії та драми про бразильське кохання. Стрічки будуть демонструватися португальською мовою з українськими субтитрами.

Фільм "Карамуру" (Caramuru. A Invenção do Brasil, 2001) - історично-романтична комедія про життя талановитого португальського художника Діого Алвареса. Місцеве населення називало його Камамуру, що в перекладі означає "творець вогню".

Про вічного романтика Педро розповідається в стрічці "Невидима жінка" (A mulher invisível, 2009). Він розчарувався в коханні і за класичним сюжетом має друга Карлоса, який не вірить в любов взагалі. І Педро вигадує собі ідеальну уявну подругу Аманду.

Фільм "Володарка історії" (A Dona da História, 2004) розповідає про 70-ті роки в Ріо-де-Жанейро. Це романтична історія кохання балерини Кароліни з ідеалістом Луїсом Клаудіо.

"Центральний вокзал" (Central do Brasil, 1998) - мандрівна історія. Колишня вчителька Дора заробляє тим, що пише листи для неписьменних людей, які приїжджають на Центральний вокзал Ріо-де-Жанейро. Байдужа до своїх клієнтів, вона бере по долару за лист, і ще долар, якщо просять його відправити. А відправляє вона не всі листи. 9-річний Жозуе і його мати теж користуються послугами Дори. Хлопчик пише батькові, якого нікого не бачив. Одного разу, коли гине його мати, він залишається зовсім один у величезному місті. Дора вирішує знайти його батька.

Gazeta.ua