Охлобистін хоче зняти фільм в Україні

У пітчинг-сесії копродукційних кінопроектів Четвертого конкурсного відбору на отримання державного фінансування фільм за власним сценарієм представив відомий російський актор та сценарист Іван Охлобистін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства України з питань кіно, серед стрічок-конкурентів – лірична комедія “Федір” відомого грузинського режисера Нани Джорджадзе, трилер Георгія Фоміна “Шлях мерця” з Миколою Вереснем у головній ролі та пригодницька мелодрама “Моя бабуся – Фанні Каплан”, до участі у якій продюсери стрічки планують залучити зірку французького кіно Алена Делона.

18 та 19 грудня 2012 року у Будинку кіно Держкіно проводить пітчинги кінопроектів-учасників другого етапу Четвертого конкурсного відбору для формування «Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів на 2013-2014 рр». У серії копродукційних проектів Національна кінематека України представила соціальну притчу режисера Романа Пригунова “Вузькоколійка” - фантасмагорію, сценарій якої на основі твору Михайла Вєллєра написав російський актор та сценарист Іван Охлобистін.

“Я маю певні претензії до мого рідного російського кіно: аж надто воно сьогодні захоплюється грошима. Мій “розбій” сьогодні – змінити вектор від грошей до мистецтва. Хочу, щоб цей фільм був знятий, і щоб він був українським, тому що гроші у мене вже є”, - сказав І.Охлобистін експертам на презентації власного проекту.

У програмі пітчингів представлено 41 проект, який пройшов до другого туру конкурсу. Цього року в окрему сесію винесено розгляд копродукційних кінопроектів, дебютів та фільмів, присвячених 200-річчю Тараса Шевченка. Додатково у позаконкурсній програмі експерти розглянуть дебютні проекти, які не добрали незначної кількості балів для того, щоб пройти у другий тур конкурсу. Зі 103 кінопроектів, які були розглянуті Експертною комісією у першому турі, у пітчинг-сесіях режисери та продюсери представлять 4 ігрових, 8 копродукційних, 6 анімаційних, 14 неігрових кінопроектів (з них 2 - копродукційні), 7 дебютів, 1 дитячий та 1 фільм у сесії до 200-річчя Т.Шевченка.