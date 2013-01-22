Сашко Ушкалов видав нову книгу «Жесть»

Сашко Ушкалов приготував подарунок своїм шанувальникам. На початку січня у всіх книгарнях країни з`явиться у продажу нова книга письменника під назвою "Жесть".

До книги увійшли одинадцять оповідань від Сашка Ушкалова та одинадцять ексклюзивних ілюстрацій від Марисі Рудської. Перший наклад книжки, яка вийшла друком у видавництві "Клуб Сімейного Дозвілля", склав 5 тисяч примірників.

Нова книга Ушкалова – це одинадцять веселих життєвих новел, з елементарними людськими емоціями, переживаннями та звичайною сучасною "жестю". Жесть - це коли ти відчайдушно шукаєш своє місце в житті, а тобі знаходять роботу. Жесть - це коли на день народження тобі дарують єнота. Жесть - це коли для сучасного автора немає нічого святого - ані свята Останнього дзвоника, ані футболу, - а сучасний читач радо взувається в бутси, підперезується стрічкою випускника і, досхочу надряпавши паркет, вирушає шукати пригод на свою... голову.

Про те, якою вийшла "Жесть" від Сашка Ушкалова розповів Анатолій Дністровий: "Ці оповідання настільки кумедні, настільки сильні своїм віталістичним гумором і парадоксальністю, що я жалкую лише за одним: мені мало, хочу ще! Свого часу невеликі оповідання й новели з несподіваними сюжетними поворотами О. Генрі сказали про Америку більше, ніж газети. Я сподіваюся, що оповідання Ушкалова, теперішні й майбутні, так само скажуть про нашу країну та добу значно більше, ніж ми можемо собі уявити".

Перші презентації "Жесті" пройдуть 31 січня у Києві та 1 лютого у Харкові.

Місця зустрічі - Книгарня "Є", початок о 18:00.

Gazeta.ua

