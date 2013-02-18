Польський гурт Vołosi, який став справжнім відкриттям міжнародного фестивалю АртПоле’2012, вирушає в турне Україною. Про це повідомляє агенція АртПоле.

За два роки Vołosi встигли підкорити Німеччину, Грузію, відзначилися на найбільших фестивальних майданчиках Польщі.

Поява Vołosi саме на початку весни є невипадковою і знаково доречною, адже їхня музика — наче перший порив березневого вітру, від якого прокидаються дерева, ламається крига, а річки виходять з берегів. Майстерність найвищого рівня поєднується у них із невимушеністю, а енергія — з класичною вишуканістю. Віолончель, контрабас і скрипки у руках цих натхненних віртуозів народжують музику, в якій звучить щось надзвичайно близьке і в той же час зовсім незвичне, невідоме, невловиме, - зазначають організатори.

Розклад туру:

28 лютого – Львів, галерея «Coralli»(вул. Менцинського, 5, в подвір’ї), початок о 19:00

1 березня — Рівне, Обласна філармонія (вул. Соборна, 137), початок о 19:00

2 березня — Тернопіль, кінотеатр «Перемога» (бульв. Шевченка, 27), початок о 19:00

3 березня — Вінниця, Обласна філармонія "Плеяда" (вул. Хмельницьке шосе, 7), початок о 17.00

5 березня — Одеса, ресторан-клуб «Бернардацци» (вул. Буніна, 15), початок о 20.00

6 березня — Київ, Мала опера (вул. Дегтярівська, 5), початок о 19.30

7 березня — Чернівці, клуб Public (вул. Головна, 265А, ТРЦ DEPO`t 3 поверх), початок о 20.00

Офіційний сайт гурту: www.volosiband.com

