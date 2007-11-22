Фільм „Одеська трилогія” братиме участь у швейцарському фестивалі

Фільм «Одеська трилогія» швейцарського режисера Хуго ШЕРА буде показано на міжнародному кінофестивалі в Солотурні (Швейцарія).

Як повідомив УНІАН автор картини, «кінофорум відбудеться у січні наступного року, а в Одесі стрічка буде показана в лютому».

Х.ШЕР переїхав до України (рідної країни своєї дружини – киянки Ірини) відразу після Помаранчевої революції і проживає в Одесі понад два роки.

«Я мріяв побувати в цьому місті з молоду, коли побачив фільм Сергія ЕЙЗЕНШТЕЙНА «Броненосець «Потьомкін», - говорить режисер.

За його словами, Швейцарія чимось нагадує затишну і добре обігріту кімнату, а знайомство з Україною залишає «дуже багато вражень».

«Одеську трилогію», уточнює автор кінострічки, складають три короткометражні стрічки, які є його освідченням у любові до міста і його жителів.

Дружина режисера, Ірина ШЕР-ТКАЧУК, додає, що «основа картини – візуальний ряд і музика: щоб фільм був без перекладу зрозумілий людям, які спілкуються різними мовами».