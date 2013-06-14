Шварценеггер підтвердив свою участь у зйомках "Термінатора-5"

Зйомки п'ятої частини фільму "Термінатор" стартують на початку 2014 року. Як повідомляє ресурс The Arnold Fans, таку заяву зробив Арнольд Шварценеггер.

"Я дуже щасливий, що студії хочуть, щоб я брав участь в" Термінаторі 5 "і знову зіграв Термінатора. Ми розпочинаємо зйомки у січні, а потім я збираюся зіграти Конана", - сказав актор.

Сценарій картини підготують Патрік Люссьє і Лаета Калогрідіс. Фінансувати проект взялася кінокомпанія Paramount Pictures.

Прокатний графік поки не повідомляється.

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