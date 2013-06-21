Володар трьох «Оксарів» знімає фільм про Уго Чавеса

Фото: Wikimedia, Nicolas Genin

Американський режисер Олівер Стоун знімає фільм про життя екс-президента Венесуели Уго Чавеса, заявив лідер країни Ніколас Мадуро, слова якого наводить РІА «Новости» з посиланням на венесуельське видання El Universal.

"Це нова стрічка про команданте Уго Чавеса, яку він, швидше за все, закінчить в найближчі місяці", - заявив Мадуро під час одного з офіційних заходів.

За словами венесуельського президента, Стоун найближчим часом відвідає Каракас, де представить свій новий фільм, "розповідає про історію північноамериканського імперіалізму".

У 2009 році Стоун зняв документальний фільм "На південь від кордону", в якому розповів про виникнення руху нових лівих у Латинській Америці, і для якого кілька разів брав інтерв'ю у Чавеса, а також у кубинського лідера Рауля Кастро, болівійського президента Ево Моралеса, президента Еквадору Рафаеля Корреа і в той час президента Бразилії Інасіу Лула да Сілви. У 2003 і в 2004 роках Стоун зняв документальні фільми про Фіделя Кастро "Команданте" і "В пошуках Фіделя". Стоун - володар трьох "Оскарів" і безлічі інших кінопремій.