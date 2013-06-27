Ейфелева вежа відкрилася після страйку

У Парижі після дводенного страйку персоналу знову відкрилася для відвідин Ейфелева вежа.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Страйк почався 25 червня - близько 300 службовців, які забезпечують роботу визначної пам'ятки, відмовилися працювати через неналежні, на їхню думку, умови праці. Працівники пред'явили цілий список претензій до свого керівництва, серед яких - маленька заробітна плата і низький рівень гарантування безпеки. Переговори працівників з профспілкою проходили протягом всіх днів страйку, проте дійти згоди про припинення протесту вдалося лише 26 червня.

Попередній страйк персоналу пам'ятики пройшов у грудні 2010 року. Тоді вежа була закрита для відвідин впродовж двох днів.

У дні "високого сезону", який почався 15 червня, щодня на пам'ятку піднімаються від 25 до 30 тисяч осіб. Всього за рік подивитися на Париж з висоти вежі наважуються близько семи мільйонів осіб.

Ейфелева вежа була побудована на замовлення уряду Франції до паризької виставки 1889 року за проектом інженера Густава Эйфеля і стала найвищою тогочасною спорудою в світі. Спочатку вежу планувалося залишити на 20 років, а потім розібрати, оскільки багатьом парижанам не сподобався її дизайн, але за ці роки вона стала символом французької столиці.

Фото: Rüdiger Wölk з Вікіпедії