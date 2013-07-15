Фронтмен U2 стане командором ордена Мистецтв і літератури

Фронтмена гурту U2 Боно (справжнє ім'я - Пол Девід Г'юсон) відзначать головною французькою нагородою в галузі культури - він стане командором ордена Мистецтв і літератури (L'Ordre des Arts et des Lettres). Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Церемонія, на якій виконавцю офіційно присвоять почесне звання, відбудеться в Парижі у вівторок, 16 липня.

У березні 2007 року Боно удостоївся звання почесного лицаря Британської Імперії, а в 2003-му отримав Орден Почесного легіону з рук Жака Ширака, який обіймав тоді посаду президента Франції. Нагороди присуджуються виконавцю як за досягнення у сфері музики, так і за гуманітарну діяльність. Зокрема, Боно є одним з творців благодійної організації DATA (Debt, AIDS, Trade, Africa), що займається боротьбою з бідністю та СНІДом в африканських країнах.

Група U2 сформувалася в Дубліні в другій половині 1970-х. Боно входив до її складу в якості вокаліста від дня заснування колективу. За свою кар'єру U2 записав 12 студійних альбомів. «No Line on the Horizon», останній з них надійшов у продаж у лютому 2009 року.