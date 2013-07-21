Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю одержав російський фільм

Фото з офіційної сторінки Одеського кінофестивалю

На IV Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) Гран-прі одержав фільм «Географ глобус пропив» (Росія) режисера Олександра Велединського. Як передає кореспондент УНІАН, учора увечері в Одеському Національному театрі опери і балету відбулася церемонія закриття кінофестивалю.

Основний приз кінофестивалю, який визначається за результатами голосування глядачів, - статуетку «Золотий Дюк» і грошову винагороду у розмірі 12 тис. євро - президент ОМКФ вручив режисеру і продюсеру картини Валерію Тодоровському. Думка глядачів співпала з думкою професійного журі: цей фільм також удостоєний нагороди за «Найкращий фільм фестивалю» у міжнародній конкурсній програмі. За словами голови журі Олександра Роднянського, рішення було ухвалене «одностайно і за кілька хвилин».

Крім того, міжнародне журі оголосило переможців у номінаціях Найкращий фільм, Найкращий режисер і Найкраща акторська робота. Вперше на сцені Оперного театру був вручений Золотий Дюк за Найкращий український повнометражний фільм – приз режисерам картини «Параджанов» Олені Фетисовій і Сержу Аведікяну вручили почесні гості фестивалю - актори Олександр Кузнєцов і Ольга Кабо.

Призу за найкращу акторську роботу удостоєні неповнолітні грузинські актриси фільму «В цвіту» - Ліка Баблуані і Маріам Бокерія. Призом за «Найкращу режисуру» відзначено індійського режисера фільму «Ланчбокс» Рітеша Батру.

Фільмом-закриттям Одеського міжнародного кінофестивалю став номінант на «Золоту пальмову гілку» Канн - фільм Валерії Бруні-Тедескі «Замок в Італії». Вели церемонію закриття Маша Єфросиніна і Олексій Суханов.

Як повідомила після вручення нагород на прес-брифінгу директор ОМКФ Вікторія Тігіпко, кількість глядачів цього року зросла на 15%. Вона також оголосила, що V Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься з 11 по 19 липня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, найкращим короткометражним фільмом Української національної кінопремії четвертого ОМКФ визнано фільм «Дорога» Максима Ксенди. Кращі фільми національної кінопремії визначило журі Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI). Ними стали повнометражна стрічка Валентина Васяновича «Креденс» за «акцентування проблем сучасності з гумором» і короткометражна - «Уроки української» Руслана Батицького. Кращим проектом продюсерського пітчингу в рамках ОМКФ-2013 названо проект повнометражного дебюту Каннського лауреата Марини Вроди «Степне», спеціальним дипломом журі пітчингу відзначено проект «Ворошиловград» Ярослава Лодигіна.

IV Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) проходив в Одесі 12-20 липня.