Міліція затримала учасників протесту під Мистецьким Арсеналом

Правоохоронці затримали десять учасників протесту проти відзначення на державному рівні 1025-річчя хрещення Русі та проявів цензури в Мистецькому арсеналі. Про це повідомляє Тиждень.ua.

Приблизно о 18-й годині біля входу до музейного комплексу «Мистецький арсенал» розпочалась акція протесту, організована Автономною спілкою трудящих.

Десяток осіб зібралось біля входу до будівлі, щоб заявити свою антиклерикальну позицію.

Активісти також висловили незгоду через заборону роботи "Коліївщина: Страшний суд".

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Представники міліції зачитали учасникам протесту рішення суду про заборону акцій у центрі Києва.

Після цього бійці спецпідрозділу «Беркут» оточили учасників акції, відсторонили їх на початок вулиці Лаврської та погрузили у машину.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, зараз з’ясовується, до якої організації належать ці громадяни, хоча, за попередніми даними, вони є представниками однієї із релігійних організацій.

Як запевнили у міліції, після складання адміністративних протоколів усіх затриманих буде відпущено до рішення суду.

Як відомо, виставка "Велике і величне" проходитиме в Мистецькому Арсеналі з 27 липня по 22 вересня. Захід приурочений до 1025-річчя Хрещення Київської Русі і проходить за підтримки президента України.