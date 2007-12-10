У Києві покажуть „Скарби, повернуті народу України”

13 грудня 2007 року о 15 година у Центральному державному архіві-музеї літератури i мистецтва України (вул. Володимирська, 22а) проходитиме документальна виставка „Скарби, повернуті народу України", сформованої з архівних матеріалів, що були повернуті у 1993-2006 pp. через Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України i тепер зберігаються у центральних державних apxiвax України, зокрема, у Центральному державному архіві-музеї літератури i мистецтва України i Центральному державному історичному apxiві України, м. Київ.

Ця виставка - точне підбиття підсумків більш ніж десятирічної роботи Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, державних установ, громадських товариств, дипломатичних представництв.

Так, на виставці будуть представлені документи, що були передані Слідчим управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області та Державною митною службою України на зберігання до Центрального державного історичного apxiвy України, м. Київ. Багата колекція apxiвy поповнилася неоціненними реліквіями духовного життя українського народу. Зокрема, надбанням Національного apxiвногo фонду України стала Біблія 1581 р., видрукована в м. Острог Іваном Федоровим (Острозька Біблія), старообрядницькі Євангеліє (1746 р.), Канонік (1792 p.) i Часовник (1858 р.), фотоальбом кінця XIX ст. з видами Свято-Троїщько-Сергієвої лаври та ін.

Безперечно, увагу відвідувачів привернуть документи з apxівy родини Скоропадських, передані Східно-Європейським дослідним інститутом ім.В.Липинського (США): родинні альбоми, привітання членам родини Скоропадських, матеріали службової діяльності.

На виставці буде представлено велику кількість apxiвів, мистецької спадщини, друкованих видань діячів української культури, які жили i творили на теренах багатьох країн світу, а документи знаходилися у Великій Британії, Російській Федерації, Словацькій Республіці, Сполучених Штатах Америки, Федеративній Республіці Бразилія, Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці.

Відвідувачі зможуть ознайомитися з документами дипломатичної діяльності видатного кінорежисера, письменника Олександра Довженка початку 1920-х р. у Берліні та Варшаві apxiвом письменника, перекладача, громадського діяча Віталія Коротича (Росія).

Приватний apxiв доктора Людмили Красковської" (Словацька Республіка) зацікавить дослідників епістолярною спадщиною історика, громадського діяча Дмитра Дорошенка, мистецтвознавця Володимира Очинського, етнографа Вадима Щербаківського.

Архів письменника, громадсько-політичного діяча Івана Багряного розкрито ще одну призабуту сторінку лігературно-мистецького процесу 1920 – поч. 1940-х pp.

їШкола українського танцю за кордоном постане зі сторінок афіш, програм, світлин хореографа i танцюриста Василя Авраменка (ФРН).

Прихильники творчості письменника-дисидента, киянина Віктора Некрасова зможуть бачити рукописи його творів, альбоми зі світлинами, листи (Франція). Вперше кияни i гості столиці ознайомляться з творчою спадщиною письменниці, художниці, діячки національно-визвольних змагань 1917-1920 pp. Галини Мазуренко (Велика Британія).

Також будуть репрезентовані архіви та мистецькі твори художників Юхима Михайліва, Миколи Бутовича, Людмили Морозової, Мирослава Радиша, письменника Юрія Косача, скульптора Петра Капшученка (США), експонуватимуться творчі матеріали, рукописи творів, епістолярія, переклади, літературознавчі дослідження письменниці, перекладачки, літературознавця Віри Вовк (Бразилія); унікальні прижиттєві видання творів діячів культури украшської діаспори з їхніх власних бібліотек, а також музейні (меморіальні) речі – автопортрет Олександра Довженка (1914 р.) та його скульптурне погруддя роботи Віри Myxiної (1949 р.), особисті речі Івана Багряного, портрет письменника роботи Володимира Мошинського, бюст-автопортрет скульптора Михайла Паращука (Болгарія), емалі Галини Мазуренко.

Організаторами документальної виставки виступили Міністерство культури i туризму України, Державний комітет apxiвів України, Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Центральний державний apxiв-музей літератури i мистецтва України, Центральний державний історичний apxiв України, м. Київ.

Планується, що виставку відвідають Президент України Віктор Ющенко, Міністр культури i туризму України, керівники міністерств та відомств, представники творчої інтелігенції.