За словами президентки Єврокомісії, вона зробить все, аби зберегти мир у Європі.

Ймовірність початку Третьої світової війни наразі відсутня, вважає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона наголосила, що зараз людство живе у дуже небезпечній епосі.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість у зміцненні оборонних можливостей. З огляду на зростаючу ворожість у світі, ми маємо вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру", - сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю Le Soir.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, а також малих і середніх підприємств, що включає й оборонну сферу.

"Ми беремо на себе свою частку відповідальності за захист Союзу. Ми маємо дивитися правді в очі: світ кардинально змінився, і ми маємо бути готовими до викликів. Для цього ми маємо довести собі, нашим союзникам і нашим супротивникам, що Європа має волю і здатність захищати себе. І якщо подивитися на численні заходи, які ми вжили - для нашої енергетичної безпеки, для нашої готовності в галузі оборони - з часу вторгнення Росії в Україну в 2022 році, то ми на правильному шляху", - запевнила політик.

Коли у неї запитали, чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе, фон дер Ляєн відповіла:

"Ці інциденти, зокрема той, що стався в Польщі, є дуже значущими. І хоча НАТО має залишатися в центрі нашої колективної оборони, нам потрібна набагато сильніша європейська опора. Європа має бути більш автономною та незалежною в питаннях безпеки. Ми маємо програму для досягнення цієї мети: "Підготовка до 2030 року". Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського Союзу".

Загроза з боку РФ - останні новини

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вигідно завершувати війну проти України, адже він шукає новий конфлікт. Саме з цим аналітик повʼязав нещодавній інцидент, коли під час атаки по Україні російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Жданов нагадав, що ще у 2021 році російський генерал Герасимов написав статтю для військового видання Росії, яка називалася "Третя світова війна нового гібридного типу".

"Там усе це описано. Там немає конкретики про країни і території яких країн, але методика її ведення повністю співпадає з тим, що сьогодні коїться навколо нашої війни", - пояснив експерт.

Водночас полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав наступний крок Росії у провокаціях НАТО. Він вважає, що далі для провокацій Росія може використовувати не лише повітряну, а й морську компоненту.

"Крім літаків, у росіян доволі великий балтійський та північний флоти. Щонайменше в економічні зони цих країн можуть заходити зокрема російські підводні човни, бойові човни. Це також треба випереджувати. Наступна провокація може бути якраз на морі. Росіяни вже практично спробували - літаки, БпЛА, вертольоти крутилися кілька тижнів тому в Естонії. Тобто наступне - крилаті ракети. І підводні та надводні кораблі", - попередив Світан.

