Ймовірність початку Третьої світової війни наразі відсутня, вважає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона наголосила, що зараз людство живе у дуже небезпечній епосі.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість у зміцненні оборонних можливостей. З огляду на зростаючу ворожість у світі, ми маємо вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру", - сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю Le Soir.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, а також малих і середніх підприємств, що включає й оборонну сферу. 

"Ми беремо на себе свою частку відповідальності за захист Союзу. Ми маємо дивитися правді в очі: світ кардинально змінився, і ми маємо бути готовими до викликів. Для цього ми маємо довести собі, нашим союзникам і нашим супротивникам, що Європа має волю і здатність захищати себе. І якщо подивитися на численні заходи, які ми вжили - для нашої енергетичної безпеки, для нашої готовності в галузі оборони - з часу вторгнення Росії в Україну в 2022 році, то ми на правильному шляху", - запевнила політик.

Коли у неї запитали, чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе, фон дер Ляєн відповіла: 

"Ці інциденти, зокрема той, що стався в Польщі, є дуже значущими. І хоча НАТО має залишатися в центрі нашої колективної оборони, нам потрібна набагато сильніша європейська опора. Європа має бути більш автономною та незалежною в питаннях безпеки. Ми маємо програму для досягнення цієї мети: "Підготовка до 2030 року". Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського Союзу".

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вигідно завершувати війну проти України, адже він шукає новий конфлікт. Саме з цим аналітик повʼязав нещодавній інцидент, коли під час атаки по Україні російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Жданов нагадав, що ще у 2021 році російський генерал Герасимов написав статтю для військового видання Росії, яка називалася "Третя світова війна нового гібридного типу".

"Там усе це описано. Там немає конкретики про країни і території яких країн, але методика її ведення повністю співпадає з тим, що сьогодні коїться навколо нашої війни", - пояснив експерт.

Водночас полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав наступний крок Росії у провокаціях НАТО. Він вважає, що далі для провокацій Росія може використовувати не лише повітряну, а й морську компоненту.

"Крім літаків, у росіян доволі великий балтійський та північний флоти. Щонайменше в економічні зони цих країн можуть заходити зокрема російські підводні човни, бойові човни. Це також треба випереджувати. Наступна провокація може бути якраз на морі. Росіяни вже практично спробували - літаки, БпЛА, вертольоти крутилися кілька тижнів тому в Естонії. Тобто наступне - крилаті ракети. І підводні та надводні кораблі", - попередив Світан. 

