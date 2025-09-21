Наразі рішення про серійне виробництво А-50 немає.

Російська авіабудівна компанія "Объединённая авиастроительная корпорация" вчергове відклала відновлення серійного виробництва літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50. Про це пише Defence Blog, посилаючись на інтерв'ю заступника генерального директора ОАК Сергія Короткова пропагандистському медіа ТАСС.

Він наголосив, що поки що рішення про серійне виробництво А-50 немає. Його остаточно буде ухвалено після закінчення поточних дослідно-конструкторських робіт.

Наразі випробування декількох бортових систем тривають досі, тому поки вони не будуть відповідати необхідним стандартам продуктивності, плани виробництва будуть залишатися у стані очікування.

Як пише "Мілітарний", про плани відновити виробництво таких літаків стало відомо 1 березня 2024 року. Тоді очільник корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що "виробництво обов’язково відновлять", адже підприємства мають потрібні потужності для випуску радарної станції та самих літаків.

Водночас 9 березня авіаційний завод у Таганзорі, де виготовляються літаки А-50, був атакований українськими безпілотниками. Тоді Міноборони РФ підтвердило застосування 41 БпЛА.

Що відомо про А-50

Це літак далекого радіолокаційного виявлення, який було створено у 1970-х роках для посилення протиповітряної оборони Радянського Союзу.

Як пише "Мілітарний", А-50 розроблено на базі військово-транспортного літака Іл-76, на який було встановлено трьохкоординатну радарну станцію "Шмель".

"РЛС здатна виявляти повітряні цілі на дальності до 700 км та надводні - на відстані до 300 км. Частина з літаків проходять процес модернізації до версії А-50У, яка має підвищити їхні можливості у виявленні повітряних та наземних цілей. Питання щодо відновлення виробництва порушили після втрати ПКС РФ двох літаків А-50, які були знищені силами протиповітряної оборони України", - нагадали у матеріалі.

Як писав УНІАН, раніше російській армії передали нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34, які "здатні виконувати бойові завдання в будь-який час доби та в складних метеоумовах із використанням різного озброєння".

У "Ростеху" наголосили, що Су-34 "завоював репутацію надійної та ефективної машини", а її характеристики "неодноразово підтверджені в реальних бойових умовах".

Також повідомлялось, що РФ закупить 50 нових "Байкалів" на заміну Ан-2. За інформацією Defense Express, передача літаків до складу компаній, що входять в Альянс "Аэрохимфлота" запланована на 2027-2031 роки, що означає середній темп у понад 10 літаків "Байкал" на рік.

