Парад проводитиметься на честь 80-річчя заснування правлячої партії країни.

Північна Корея готується до масштабного військового параду в жовтні на честь 80-річчя заснування правлячої партії країни. Про це пише Yonhap, зазначаючи, що не виключено також візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Пхеньяна для участі в майбутньому заході.

"З початку липня на військовому полігоні для проведення параду біля аеропорту Мірім у Пхеньяні за допомогою супутникових знімків було виявлено особовий склад, техніку і транспортні засоби", - повідомило джерело агентства з посиланням на супутникові знімки.

За словами джерела, серед виявленого обладнання були транспортно-пускові установки. Водночас співрозмовник зазначив, що кількість мобілізованих для передбачуваного військового параду сил і засобів, вочевидь, більша, ніж у попередні роки.

Також вказується, що на майбутній захід запрошено низку високопоставлених іноземних чиновників, і є припущення, що голова КНР Сі Цзіньпін може бути присутнім на параді.

Так, Yonhap нагадує, що в кулуарах військового параду в Пекіні раніше цього місяця Сі Цзіньпін заявив про свій намір зміцнити "високий рівень контактів" із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

КНДР відзначає річницю заснування партії 10 жовтня, відзначаючи цю дату масштабними військовими парадами кожні п'ять і десять років. Востаннє країна проводила великий нічний військовий парад у вересні 2023 року на честь 75-ї річниці утворення своєї держави.

Раніше військовий парад провів Китай

На початку вересня в Китаї відбувся масштабний військовий парад. На ньому компанію лідеру КНР Сі Цзіньпіну склали північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і правитель РФ Володимир Путін.

Серед іншого, Китай показав на параді танк нового покоління. Важить він значно менше основних бойових танків країн Заходу - 35-40 тонн.

Водночас у CNN написали, що Сі своїм парадом у Пекіні закликав людство зробити простий вибір. На думку аналітиків, ініціатива китайського лідера має на меті бути об'єднуючим пунктом для країн, які відчувають себе ущемленими Заходом.

