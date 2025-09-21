КНДР озброїла Росію на майже $10 млрд, отримавши у відповідь у 8 разів менше, - Yonhap

Співпраця підсилює залежність регіону від нестабільних режимів.

Північна Корея надала Росії зброю, боєприпаси та навіть військовий контингент на суму близько $9,8 млрд у рамках домовленостей про підтримку війни проти України. Водночас компенсація з боку Москви склала лише $1,2 млрд, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News із посиланням на новий аналітичний звіт.

Документ, підготовлений на замовлення Корейського офісу Фонду Фрідріха Науманна, вказує на явні ознаки асиметрії у відносинах між Пхеньяном і Москвою. Внесок КНДР перевищує третину її річного ВВП, тоді як Росія віддячила продовольством, нафтопродуктами, невеликою кількістю засобів ППО, глушниками GPS та, можливо, кількома бойовими літаками.

Попри тісніші контакти, немає доказів, що Кремль допомагає КНДР у модернізації військових технологій. Економіка країни залишається у критичному стані, що лише підкреслює дисбаланс у співпраці.

Для Північної Кореї партнерство з Росією важливе як джерело сучасних військових технологій та як противага дедалі більшій залежності від Китаю. Тісніші зв’язки з Кремлем також допомагають Пхеньяну частково виходити з міжнародної ізоляції.

Видання наголошує, що поглиблення військової співпраці між двома ізольованими режимами становить ризик для стабільності у Східній Азії та може мати довгострокові наслідки.

Новий Альянс - Китай, РФ та КНДР демонструють єдність

Як повідомляв УНІАН, "величність" китайського лідера Сі Цзіньпіна, який був оточений очільниками інших ядерних держав - Росії та Північної Кореї, під час нещодавнього параду у КНР, ознаменувала "новий етап у перекроюванні міжнародного порядку".

Як пише головний кореспондент із закордонних справ газети The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, попри те, що ці відносини стають тіснішими, вони, принаймні наразі, залишаються далекими від військового або політичного союзу, який би міг нав'язати свою волю Євразійському континенту, що є найбагатшим та найнаселенішим регіоном світу.

