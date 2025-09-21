Досі президент США досить в'яло реагував на дії Росії на східномі фланзі НАТО.

США не залишаться осторонь, якщо Росія продовжуватиме ескалацію на кордонах НАТО. Про це заявив президент Дональд Трамп під час короткого спілкування з пресою на галявині перед Білим Домом.

Видання Clash Report публікує фрагмент відео, на якому Трамп коротко відповідає на питання журналістів, але через гучну роботу двигуна президентського гелікоптера слова розібрати неможливо.

"Трамп заявив, що США допоможуть захистити Польщу, якщо Росія продовжить ескалацію", – піше Clash Report під відео.

Цей коментар з’явився на тлі повідомлень, що в Європі здивовані кволою реакцією США на останню серію російських провокацій проти країн НАТО.

Як Трамп реагує на російські провокації

Як писав УНІАН, вночі на 10 вересня два десятки російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. Вранці того дня Трамп проігнорував питання журналістів про цей інцидент, а вже під вечір опублікував малозрозуміле повідомлення в соцмережі: "Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалось!"

Пізніше він намагався виправдати Путіна, припускаючи, що вторгнення дронів в Польщу могло бути "помилкою".

За даними Reuters, європейські члени НАТО дуже занепокоєні кволою реакцією Трампа на таку нахабну провокацію. Вони бояться, що це є доказом небажання нинішньої адміністрації США виконувати свої зобов’язання по НАТО.

Коли ж російські винищувачі вдерлися в повітряний простір Естонії, реакція президента США знову була досить стриманою.

Формальну заяву про те, що США "будуть захищати кожен дюйм території НАТО" зробила лише виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші. Тобто фактично ніхто в американській владній ієрархії.

