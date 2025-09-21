На цій ділянці фронту ворог активно застосовує опто-волоконні дрони для ударів по українських лініях зв’язку.

Російські окупанти наступають на Куп’янському напрямку та активно атакують на Покровському. При цьому українські підрозділи просунулися на півночі Сумської області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, відеозаписи показали, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки на північ від Сум.

Але росіянам вдалося просунутися на півночі Харківщини. На цій ділянці фронту ворог активно застосовує опто-волоконні дрони для ударів по українських лініях зв’язку. Це ускладнює проведення ротацій. Як повідомили аналітики Інституту, українські військові помітили на цьому напрямку військових з Китаю, Білорусі та Кенії.

Відео дня

В ISW також повідомили, що росіяни продовжили штурми на Сіверському напрямку, а також у районах Костянтинівки, Дружківки та Добропілля, однак просунутися їм не вдалося.

Водночас на Покровському напрямку обидві сторони мали деяке просування. Відзначається, що на цьому напрямку окупанти використовують бронетехніку лише для перевезення піхоти між позиціями, але не для штурмів українських позицій. Але на позицій ЗСУ ворог не шкодує ресурсів, окупанти добре оснащені, а солдати застосовують тепловізійні плащі для просування.

Також на цьому напрямку росіяни почали залучати два погано забезпечені підрозділи, щоб відвернути увагу українських військових від іншого, добре оснащеного підрозділу, який намагається прорватися в іншому напрямку.

Війна в Україні: новини

Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти намагаються атакувати Купʼянськ з кількох напрямків.

За його словами, ворог постійно намагається проникнути в місто, але ЗСУ відбивають ці спроби. Трегубов зауважив, що ситуація в районі міста дуже складна.

Вас також можуть зацікавити новини: