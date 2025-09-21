Тіньовий флот, яким Росія обходить санкції, може зберегтися після війни.

Росія перебуває під санкціями від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Таким чином Захід намагається обмежити доходи Росії від продажу нафти, однак у реальності Росія знайшла спосіб отримати прибуток від нафти, незважаючи на обмеження цін та імпортні обмеження. У статті The New York Times автори розбирають, як Росія уникає санкцій та продовжує заробляти, створивши величезний флот зі старих суден з нечіткою власністю та таємно перевозячи паливо на віддалені ринки.

У статті йдеться, що наразі стає очевидним розширення тіньового флоту, і серйозні і потенційно довготривалі наслідки цього. Автори додали, що старі судна становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища, і ця тенденція створила величезну нелегальну економіку морських перевезень. До того ж, на думку деяких експертів, вона може вижити після війни і відкрити шлях для країн, які продовжують обходити існуючий порядок. Зокрема, з Росією та Іраном в якості перевізників, та Китаєм й Індією в якості клієнтів.

"Багато хто хоче зробити найпростішу частину — накласти санкції — але насправді ми створили ще більшу проблему. Санкції не виводять їх з бізнесу. Вони виводять їх з легального бізнесу", — сказав Іан Ралбі, експерт з морської безпеки та засновник дослідницької фірми I.R. Consilium.

Видання приводить дані дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, які свідчать про те, що тіньовий флот становить близько 17% від усіх нафтових танкерів, що сьогодні курсують океаном. За оцінками компанії, на початку цього року флот налічував 940 суден, що на 45% більше, ніж рік тому.

Росія також хотіла уникнути обмеження цін. "Група 7, Європейський Союз та Австралія заборонили компаніям надавати страхові та інші послуги у випадках, коли російська сира нафта продавалася за ціною вище 60 доларів за барель, а Європейський Союз і Велика Британія згодом знизили цей ліміт ще більше", - йдеться у статті.

Тому, додали автори, судна, пов'язані з Росією, почали використовувати сумнівне страхування або взагалі відмовлялися від нього. Вони почали ходити під прапорами третіх країн і надсилати неправдиву інформацію про своє місцезнаходження, щоб приховати, де вони завантажили свій вантаж.

Ускладнивши визначення походження нафти з Росії, вони створили атмосферу правдоподібного заперечення для покупців нафти.

Оскільки ці судна стали необхідними для нафтової економіки Росії, вони також створили ризик розливу нафти або інших морських катастроф. За даними S&P, середній вік суден становить близько 20 років, у порівнянні з 13 роками для нафтового флоту в цілому.

Тіньовий флот має ще більш очевидний недолік: він "обмежив ефективність обмеження". Цього висновку дійшов Американський урядовий контрольний орган у своєму звіті цього місяця. У висновку йдеться, що флот забезпечує надходження грошей до казни РФ та допомагає їй фінансувати війну в Україні.

Однак все це ще не означає, що санкції є помилкою, цитує видання їх прихильників. Зокрема, Бен Гарріс, колишній чиновник Міністерства фінансів адміністрації Байдена і архітектор цінового обмеження, зазначив, що санкції, навіть якщо вони недосконалі, коштують Росії дорого. Він пояснив, що доставляти нафту до Індії чи Китаю і створювати тіньовий флот — дороге задоволення.

Тому західні країни застосовують ще більше санкцій для боротьби з тіньовим флотом. Наразі Європейський Союз включив до списку санкцій понад 500 суден тіньового флоту. Сполучені Штати, Велика Британія, Канада та Австралія також переслідують ці судна. Мета полягає в тому, щоб перетворити ці судна на ізгоїв моря. Але Росія продовжує додавати судна, щоб замінити їх.

Нагадаємо, що у статті The Economist нагадується, що економіка Росія почала знижувати темпи росту. Це чинить тиск на фондові ринки, сповільнюється зростання реальної зарплати. При цьому наступний пакет санкцій має посилити цей ефект, вважає газета.

