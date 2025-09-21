Росіяни вешталися біля кордонів НАТО із вимкненим радіо та без плану польоту.

У неділю, 21 вересня, винищувачам НАТО знову довелося летіти на перехоплення російського військового літака. Цього разу була черга Німеччини, пише Reuters.

Повідомляється, що сьогодні вранці два німецькі винищувачі Eurofighter відправили для відстеження російського розвідувального літака Ил-20М, що летів у смузі нейтрального повітряного простору над Балтійським морем.

"Вкотре наші сили швидкого реагування, що складаються з двох винищувачів Eurofighter, отримали завдання від НАТО розпізнати неідентифікований літак без плану польоту чи радіозв'язку в міжнародному повітряному просторі", – йдеться у заяві німецьких ВПС.

Як з’ясували німецькі пілоти, це був російський військовий літак-розвідник Ил-20М. Після того, як російський літак був візуально ідентифікований, обов'язки із його супроводу було передано Військово-повітряним силам Швеції, яка віднедавна теж є членом НАТО.

Тим часом, як повідомляє Reuters, Північноатлантична рада НАТО планує зібратися у вівторок, щоб обговорити інцидент із трьома російськими винищувачами в повітряному просторі Естонії.

Російська провокація в Естонії

Як писав УНІАН, Таллінн ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН через російську провокацію в естонському небі. Це перший випадок в історії Естонії, коли вона змушена скликати Радбез ООН.

Також ми розповідали, що Трамп пообіцяв не кидати напризволяще союзників по НАТО на тлі останньої хвилі російських провокацій. Зокрема журналісти змогли витягнути з нього "так" на запитання про те, чи будуть США захищати Польщу від російського нападу.

