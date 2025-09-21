Глава Єврокомісії заявила, що ЄС у цьому питанні "ухвалюватиме власні рішення"

Європейський Союз у питанні запровадження мит проти Індії та Китаю "ухвалюватиме власні рішення". Про це в інтерв'ю виданню Le Soir заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, реагуючи на вимогу президента США Дональда Трампа до європейців запровадити 100% мита проти товарів з Індії та Китаю.

Вона наголосила, що вітає зусилля США щодо припинення війни в Україні, і нагадала, що, зі свого боку, ЄС оголосив про 19-й пакет санкцій, "який є амбітним і суттєвим".

При цьому глава Єврокомісії наголосила, що в непростій геополітичній обстановці, що склалася, Євросоюз має намір "зміцнювати партнерство, засноване на спільних інтересах".

Відео дня

"Взяти, наприклад, наші відносини з Індією. З огляду на зростаючу роль цієї країни в забезпеченні безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, тісніша співпраця між ЄС та Індією важлива як ніколи. Саме тому ми оголосили про новий стратегічний порядок денний ЄС-Індія, одним із пріоритетів якого стане зміцнення нашої взаємної оборони та безпеки", - заявила вона.

Фон дер Ляєн також додала, що ЄС має намір до кінця 2025 року укласти нову угоду про вільну торгівлю з Індією, "яка принесе користь підприємствам обох сторін і зрештою зміцнить наші геополітичні позиції та дасть нам змогу досягти наших цілей".

Чого Трамп вимагає від ЄС

Наприкінці серпня Трамп підвищив мита на більшість індійських імпортних товарів до 50 відсотків через закупівлі російської нафти.

Крім того, він попросив Європейський союз запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Він також укотре закликав країни Європи "припинити купувати нафту" у Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: