Влада Ізраїлю розкритикувала Велику Британію, Канаду та Австралію за визнання держави Палестина.
У своїй заяві Міністерство закордонних справ країни "категорично відкидає" визнання Палестини і що цей крок не сприяє миру, а "ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного рішення".
На думку відомства, розділення питання про палестинську державність і закінчення війни "суперечить будь-якій логіці переговорів і досягненню компромісу між двома сторонами, а також віддаляє бажаний мир".
"Ізраїль не прийме жодного відірваного від реальності та вигаданого тексту, який намагається змусити його погодитися на неприйнятні кордони", - йдеться в заяві.
Також ізраїльська влада порадила країнам, які визнали Палестину, краще зосередитися на тиску на Хамас.
Визнання Палестини
13 вересня Генасамблея ООН ухвалила декларацію про створення Палестинської держави. За неї проголосували 142 з 193 держав-членів ООН.
А сьогодні про своє рішення визнати державу Палестина оголосили одразу три країни - це Канада, Австралія та Велика Британія. Влада цих країн розраховує, що такий крок допоможе встановити мир на Близькому Сході.