В ізраїльському міністерстві закордонних справ порадили Канаді, Великій Британії та Австралії краще зосередитися на протидії Хамасу.

Влада Ізраїлю розкритикувала Велику Британію, Канаду та Австралію за визнання держави Палестина.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ країни "категорично відкидає" визнання Палестини і що цей крок не сприяє миру, а "ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного рішення".

На думку відомства, розділення питання про палестинську державність і закінчення війни "суперечить будь-якій логіці переговорів і досягненню компромісу між двома сторонами, а також віддаляє бажаний мир".

"Ізраїль не прийме жодного відірваного від реальності та вигаданого тексту, який намагається змусити його погодитися на неприйнятні кордони", - йдеться в заяві.

Також ізраїльська влада порадила країнам, які визнали Палестину, краще зосередитися на тиску на Хамас.

Визнання Палестини

13 вересня Генасамблея ООН ухвалила декларацію про створення Палестинської держави. За неї проголосували 142 з 193 держав-членів ООН.

А сьогодні про своє рішення визнати державу Палестина оголосили одразу три країни - це Канада, Австралія та Велика Британія. Влада цих країн розраховує, що такий крок допоможе встановити мир на Близькому Сході.

