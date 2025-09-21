Вчені билися над розгадкою цілих 44 роки.

Уявіть, що ви чуєте дивний звук, що виходить із дна океану, понад чотири десятиліття і нарешті виявляєте його джерело.

Саме це нарешті вдалося зробити вченим, пише Ecoticias. Видання зазначило, що все почалося 1979 року, коли вчені виявили загадкові сигнали на дні Тихого океану, але до цього дня вони не могли пояснити їхнє походження.

Тепер же, через 44 роки, безпрецедентні дослідження розкрили джерело цих загадкових сигналів і водночас порушили питання про вплив на навколишнє середовище діяльності людини.

Видання розповіло, що 1979 року вчені провели експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин, зокрема, в зоні Кларіон-Кліппертон. Метою дослідження було спостереження за впливом великомасштабного видобутку корисних копалин на морську екосистему. Однак вони не знали, що наслідки виявляться більш тривалими, ніж вони вважали.

Видобуток корисних копалин залишив видимі сліди на морському дні, і вчені помітили серію дивних звуків, або пінгів, які виходили з цієї зони, але так і не змогли зрозуміти їхнє походження. Ці пінги стали загадкою, яка залишалася нерозгаданою понад чотири десятиліття. Однак недавнє дослідження, проведене Національним океанографічним центром і Музеєм природної історії в Лондоні, показує, що ці сигнали насправді були пов'язані зі слідами, залишеними гірничодобувною технікою.

Але що ще важливіше, дослідники виявили, що ці сигнали, які спочатку приписували іншим причинам, насправді були звуком гірничодобувної техніки, який, хоча і не був візуально помітним, все ж залишив звуковий слід на морському дні.

Доктор Адріан Гловер, автор дослідження, прокоментував:

"Шрами, залишені гірничодобувною технікою 44 роки тому, мають майже такий вигляд, ніби їх було зроблено вчора".

Навіть якщо джерело цих загадкових сигналів було зрозуміле, все одно залишається питання: який вплив діяльність гірничодобувної промисловості чинить на морську екосистему? І відповідь непроста. Дослідження показало, що в районі видобутку починають проявлятися ознаки біологічного відновлення. Невеликі рухливі організми, такі як ксенофіофори, почали повторно заселяти постраждалий район, що свідчить про поступове повернення морського життя.

Однак це відновлення далеке від завершення. Більшість нерухомих тварин, життєзабезпечення яких залежить від морського дна, все ще відсутні в районі видобутку корисних копалин. Ці організми набагато чутливіші до зовнішніх впливів, тому їхня відсутність порушує питання про довгострокові наслідки глибоководного видобутку корисних копалин. Відновлення відбувається, але набагато повільніше, ніж очікувалося.

Вчені зазначили, що це говорить про те, що плани з видобутку корисних копалин на океанському дні можуть дуже згубно позначитися на екосистемі самого океану.

