Трамп вважав, що зупинити війну в Україні буде легко.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією російського диктатора Володимира Путіна, оскільки думав, що гарні стосунки з ним допоможуть швидко завершити війну Росії проти України.

У своєму виступі перед журналістами він зазначив, що США збільшили видобуток нафти і знижують ціни, сподіваючись таким чином пришвидшити закінчення війни в Україні. При цьому він закликав Європу послідувати прикладу США і також знизити ціни на російську нафту.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп.

Відео дня

Трамп наголосив, що "зупинив сім воєн", і думав, що зупинити війну в Україні буде легко.

"Мені сказали: зупиниш Росію та Україну – отримаєш Нобелівську премію… Насправді, я думав, що це буде найлегше, бо в мене гарні стосунки з президентом Путіним. Він розчарував мене", - вкотре підкреслив Трамп.

Водночас він наголосив, що "ми впораємося так чи інакше".

Трамп і війна в Україні

Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог зазначав, що для нього особисто кращим варіантом є припинення вогню в Україні, але Трамп хоче отримати мирну угоду. Та досягти цього буде важко, оскільки Путін думає, що зможе перемогти військовим шляхом.

Видання Bloomberg писало, що Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва.

