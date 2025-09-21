За словами Пєскова, розмови про тиск на Росію не сприяють мирному врегулюванню.

Російський диктатор Володимир Путін залишається відкритим до врегулювання ситуації в Україні шляхом перемовин, а також розраховує на продовження роботи зі США у цьому питанні. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитують росЗМІ.

Також він припустив, що під час візиту Дональда Трампа до Лондона, президенту США багато розповідали про плани тиску на Росію.

"Це не те, що сприяє врегулюванню. Путін цінує конструктивні відносини, які у нього склалися з Трампом, і можливість відкрито обговорювати найгостріші проблеми. І Путін, так само як і президент Трамп, зберігає свою зацікавленість і відкритість до виведення всієї української історії в русло мирного врегулювання", - зауважив Пєсков.

Мирні переговори - останні новини

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що Україна та РФ зараз не ведуть переговорів про завершення війни. За його слвоами, наразі перемовини з російською стороною стосуються лише гуманітарної частини.

"Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день, тому, до кінця року, думаю, вони розширять атаки. Це свідчить про те, що Росія не має серйозних намірів закінчити війну", - наголосив Умєров.

Водночас президент США Дональд Трамп назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна. Американський лідер зазначив, що для того, аби ці переговори відбулися, йому "доведеться втрутитися".

"Я хочу це зупинити. І знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що це (війна Росії в Україні) для мене буде легким, але це стало провалом. Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна", - сказав він.

