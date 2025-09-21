Представники влади всіх трьох країн висловили надію, що це допоможе встановити мир на палестинських землях.

Канада, Австралія та Велика Британія визнанні державу Палестина.

Канадський прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що відсьогодні "Канада визнає державу Палестина". У заяві в X, йдеться: "Канада визнає державу Палестина і пропонує своє партнерство в побудові мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль".

Про визнання держави Палестина оголосив також і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. "Австралія визнає законні прагнення народу Палестини до створення власної держави. Акт визнання відображає давню прихильність Австралії дводержавному рішенню, яке завжди було єдиним шляхом до міцного миру і безпеки для ізраїльського і палестинського народів", - ідеться в заяві австралійського уряду.

"Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як зазначає Бі-бі-сі, визнання держави Палестина - це серйозна зміна у зовнішній політиці Великої Британії. Річ у тім, що впродовж останніх років влада країни заявляла, що визнання має відбуватися в рамках мирного процесу і в потрібний момент.

Однак зараз в уряді стверджують, що настав час вживати заходів. На Даунінг-стріт також наголосили, що розширення ізраїльських поселень на окупованому Західному березі є головним фактором у рішенні визнати Палестинську державність.

Віцепрем'єр Девід Леммі сказав, що "зараз настав час відстоювати" рішення про створення двох держав.

Видання зазначило, що рішення про створення двох держав передбачає створення палестинської держави на Західному березі та в секторі Газа зі столицею у Східному Єрусалимі. Наразі Ізраїль контролює як Західний берег, так і Газу, що означає, що Палестинська автономія не має повного контролю над своєю територією і народом.

Створення держави Палестина

13 вересня Генасамблея ООН ухвалила декларацію про створення Палестинської держави. Декларація також передбачає роззброєння ХАМАС і закликає до нормалізації відносин між Ізраїлем.

За це рішення проголосували 142 з 193 держав-членів ООН.

