Засідання ініціювала Естонія, воно відбудеться вже завтра.

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через російську провокацію з винищувачами у повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє пресслужба естонського МЗС.

Засідання стартує в понеділок, 22 вересня, на вимогу Естонії. Як зазначають в Таллінні – це буде перший випадок в історії країни, коли вона офіційно просить про скликання екстреного засідання Радбезу.

"19 вересня три озброєні російські винищувачі увійшли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин, порушивши територіальну цілісність Естонії та Статут ООН, який забороняє загрозу силою або її застосування. Відкрито порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх держав-членів ООН. Тому вкрай важливо, щоб такі дії, особливо коли їх вчиняє постійний член Ради Безпеки, розглядалися саме в цьому органі". – заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

Відео дня

Він додав, що провокація проти Естонії була частиною більш широкої "моделі поведінки" Росії, спрямованої на перевірку рішучості НАТО. Міністр зокрема нагадав про масовий заліт російських дронів у повітряний простір Польщі та появу російського "Шахеда" в небі над Румунією.

"Це не поодинокі інциденти, а частина ширшої схеми ескалації з боку Росії, як регіональної, так і глобальної. Така поведінка вимагає міжнародної відповіді", – наголосив Цахкна.

Російська провокація в Естонії: останні новини

Як писав УНІАН, під час перебування в повітряному просторі Естонії російські пілоти підтвердили, що отримали вимогу диспетчерів НАТО негайно покинути район, але просто проігнорували її.

Тим часом президент Чехії Петр Павел закликав НАТО до "військової відповіді" на російські провокації. Він зауважив, що у випадку порушення росіянами повітряного простору країн НАТО взагалі-то можна і збивати російські літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: