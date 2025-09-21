Журналісти назвали причини, чому Кремлю від західних санкцій ні холодно, ні спекотно.

Жорсткіші західні санкції, включно з митами для країн, які купують російську нафту, призведуть до повного краху економіки РФ, а це змусить російського диктатора Володимира Путіна все-таки піти на переговори про закінчення війни проти України.

Як пише видання The Economist, таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент, але наскільки вразлива Росія? Видання нагадало, що Євросоюз ухвалив 18 пакетів санкцій, а США піддала санкціям понад 5000 фізичних і юридичних осіб.

"І все ж прогнози про крах неодноразово виявлялися невірними. Після нетривалої рецесії 2022 року російська економіка в наступні два роки процвітала", - констатувало видання.

Однак зараз економіка Росії сповільнюється, навіть майже зупиняючись. У липні ВВП зріс лише на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зростання прибутку корпорацій слабке, що чинить тиск на фондовий ринок, тоді як зростання реальної зарплати також сповільнилося.

"Політики і регулятори сперечаються один з одним про те, хто винен. Економічна вечірка 2023-2024 років, безумовно, закінчилася", - зазначило видання.

Журналісти пояснили, що вона закінчилася частково тому, що уряд Путіна скасував фіскальний алкоголь. Збільшення видатків на 5% ВВП у 2023 році цього року обернеться помірною фіскальною консолідацією. Більше не буде величезного зростання витрат на інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Грошово-кредитна політика також відіграє свою роль. У 2023 і 2024 роках Центральний банк різко підвищив процентні ставки, щоб запобігти інфляції. Висока вартість запозичень збільшила прибутковість від заощадження коштів, а не їх витрачання.

Однак, як зазначило видання, не зрозуміло як на все це вплинули західні санкції. Дійсно, видобуток нафти, товару, схильного до численних західних бар'єрів, падає. З січня по березень РФ експортувала товарів на суму $96 млрд, у категорії, в якій переважають нафтопродукти, що менше, ніж $155 млрд на початку 2022 року. Однак зміна економічної ситуації допомагає пояснити цей спад. З початку року рубль зміцнився, що знижує прибутковість від продажів за кордоном. Світові ціни на нафту низькі. А високі процентні ставки за позиками ускладнюють фінансування видобутку.

Останній залп Євросоюзу може ускладнити життя Росії. Він прагне покарати компанії, які допомагають Путіну вести війну проти України, купуючи нафту з порушенням санкцій, а також тих, хто постачає їй товари. Однак поки що досвід показує, що санкцій, якими б вони не були, можна уникнути. Активно функціонуючу перевалочну галузь, що перевозить товари із Заходу в РФ через треті країни, важко контролювати.

Крім того, як зазначило видання, у деяких випадках Росія перейшла на бартерний обмін товарами з торговими партнерами, щоб уникнути міжнародних грошових переказів.

Хоча економіка РФ тупцює на місці, її погіршення не позначилося на ринку праці. Реальна заробітна плата досягла історичного максимуму. Рівень безробіття перебуває на історичному мінімумі.

Можливо, повільне економічне зростання, навіть за санкцій, що "протікають", змусить Путіна сісти за стіл переговорів, але на це може знадобитися час.

Водночас, як зазначило видання, фінансове становище України виглядає дедалі більш напруженим.

"Якщо США і Європа хочуть, щоб їхній союзник виграв перегони, їм потрібно буде забезпечити йому більш ефективну підтримку", - констатували журналісти.

Санкції проти РФ

Стало відомо, коли Євросоюз може ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. За даними ЗМІ, це може статися 22 вересня.

Видання The Wall Street Journal писало, США і Європа не можуть дійти єдиного рішення щодо нових антиросійських санкцій.

Спочатку Європа тиснула на США, щоб вони посилили санкційні обмеження, але потім американський лідер Дональд Трамп перевернув ситуацію, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і запровадити мита проти Індії та Китаю.

