З бразильського музею вкрали картину Пікассо (фото)

З Музею мистецтв у Сан-Пауло (Бразилія), 20 грудня вкрали картини Пабло Пікассо і Кандідо Портінарі, повідомляє ВВС News.

Злодії проникли в музей близько п`ятої ранку. Як уточнює USA Today, пограбування зайняло всього три хвилини. Викрадачі, яких зафіксували камери спостереження, забрали один із найцінніших експонатів, "Портрет Сюзани Блох" Пікассо, а також "Збиральника кави" Портінарі.

Обидві вкрадені картини разом оцінюються приблизно в 100 мільйонів доларів. Проте представник музею уточнив, що точну вартість полотен встановити важко, оскільки вони жодного разу не виставлялися на аукціон.

Музей закритий для відвідувачів. На місці події працюють поліцейські експерти.

***Кандідо Портінарі – відомий бразильський художник першої половини ХХ століття. "Складальник кави" - одна з найвідоміших картин цього автора.

Lenta.ru