Журі цьогорічного Каннського кінофестивалю очолить Шон Пенн
12:06, 14 січня 2008Культура
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Відбувається «омолодження кіно у всьому світі»
|Шон Пенн
Він заявив, що «можливо, почалося нове покоління кіновиробництва» і навів приклад «вдумливих, провокаційних, зворушливих і образних фільмів від молодих талановитих творців», які свідчать про «омолодження кіно у всьому світі».
«Фестиваль у Каннах завжди був центром відкриття цих нових талантів зі всього світу. Я з нетерпінням чекаю участі у фестивалі цього року в якості голови журі», - сказав Пенн.
Нагадаємо, що минулого року журі очолював британський режисер Стівен Фрірз. Головний приз тоді було вручено румунському режисерові Крістіану Міндґіу за фільм «4 місяці, 3 тижні і 2 дні». Також додамо, що нову стрічку Шона Пенна "До дикої природи" визнано фільмом року за версією Gotham Awards.
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