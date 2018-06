Оголошено номінантів на премію ”Оскар”

22 січня 2008 року Американська кіноакадемія назвала короткий список претендентів на премію "Оскар".

У номінації "Кращий фільм" виявилися драма режисера Джо Райта "Спокута" ("Atonement"), "Майкл Клейтон" ("Michael Clayton") Тоні Гілроя, комедія "Джуно" (Juno) режисера Джейсона Рейтмана, "Нафта" ("There Will Be Blood") Пола Андерсона і "Старим тут не мічце" ("No Country for Old Men") братів Ітана і Джоела Коенів.

Фільм "12" російського режисера Німіти Міхалкова став однією з п`яти іноземних картин, що потрапили в число номінантів премії Американської кіноакадемії. Також на "Оскара" у категорії "Кращий іноземний фільм" претендують "Бофор" ("Beaufort", Ізраїль), австрійський фільм "Фальшивомонетники" ("The Counterfeiters"), "Катинь" ("Katyn", Польща), казахстанський "Монгол" ("Mongol").

У п`ятірці кращих режисерів названі: Джейсон Рейтман ("Juno"), брати Ітан і Джоел Коени ("No Country for Old Men"), Пол Андерсон ("There Will Be Blood"), Тоні Гілрой ("Michael Clayton") і Джуліан Шнабель ("The Diving Bell and the Butterfly").

На звання кращого актора претендують Джордж Клуні ("Michael Clayton"), Денієл-Дей Люіс ("There Will Be Blood"), Джоні Депп ("Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street"), Лі Томмі Джонс ("In the Valley of Elah") і Вігго Мортенсен ("Eastern Promises").

За титул "Кращої актриси" боротимуться Кейт Бланшетт ("Elizabeth: The Golden Age"), Джулі Крісті ("Away from Her"), Маріон Котійяр ("La Vie en Rose"), Лаура Ліні ("The Savages") і Елен Пейдж ("Juno").

Картина "Старим тут не місце" братів Коенів і фільм "Майкл Клейтон" Тоні Гілроя одержали по вісім номінацій, ставши фаворитами оскарівської гонки. Драма "Спокута" ("Atonement") Джо Райта, яка раніше одержала Золотий глобус за кращий фільм року, представлена в семи номінаціях. При цьому ні Кайра Найтлі, ні Джеймс МакЕвой, котрв зіграли в цій картині головні ролі, номінацій на "Оскара" не одержали.

Премії кіноакадемії будуть вручені 24 лютого 2008 року в Лос-Анджелесі в кінотеатрі Кодак. Вестиме церемонію ведучий гумористичного ток-шоу Джон Стюарт (Jon Stewart). Усього "Оскар" буде вручений у 24 номінаціях. Телетрансляцію 80-ої церемонії вручення премії "Оскар" вестиме телеканал ABC.

Lenta.ru