Володимир Зеленський каже, що заплановано майже два десятки зустрічей з діерами різних країн - давніми союзниками та новими партнерами.

На тижні Генеральної Асамблеї ООН президент України зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

За його словами, окрім зустрічі з Трампом заплановано багато інших дипломатичних заходів. Зеленський додав, що перші зустрічі будуть вже у понеділок, 22 вересня.

"Вже у графіку - майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів", - заявив президент.

Також президент анонсував саміт щодо повернення українських дітей і наголосив, що важлив, щоб цей тиждень налаштував світ на сильні дії.

"Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, - саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії - без сили мир не пануватиме", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського з Трампом - що відомо

Нагадаємо, що на зустрічі планується обговорити гарантії безпеки для України від Європи з урахуванням участі в них США. Зеленський каже, що хотів би отримати від усіх партнерів сигнали готовності стати гарантами безпеки.

Раніше спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог говорив, що за закритими дверима Дональд Трамп значно зліший російського диктатора Володимира Путіна, ніж він це демонструє на публіці. Він вже не приховує роздратування від дій Путіна від своїх соратників, додав Келлог.

