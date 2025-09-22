Президент Франції зазначив, що протягом останніх тижнів Росія порушила повітряний простір не тільки Польщі, а й Румунії.

За останні кілька тижнів літаки НАТО двічі вилітали на перехоплення через російські безпілотники, які перетинали кордон Польщі та Румунії. Під час інтерв’ю з президентом Франції Емманюелем Макроном журналістка CBC News Маргарет Бреннан поцікавилася в нього, чи він вважає ці випадки помилкою, як припускає президент США Дональд Трамп.

Президент Франції не вірить в таку випадковість й вважає, що цим Росія хотіла підкреслити слабкість НАТО.

"Цілком очевидно, що Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Протягом останніх кількох тижнів вона посилила атаки на Київ і вбила багато цивільних осіб. Вона знищила офіційні будівлі українського уряду, а також приміщення уряду Великої Британії та Європейського Союзу. Водночас, протягом тих самих тижнів, вона порушила повітряний простір Польщі та Румунії. Це не помилка. Це просто проект, який має на меті знищити якомога більше територій України, здобути перемогу в Україні і просто підкреслити те, що вони хочуть, – слабкість НАТО", - висловив думку Макрон.

Відео дня

При цьому, журналістка зауважила, що НАТО поки що проводить розслідування щодо цих інцидентів, тому поки що його припущення офіційно не підтверджені.

Також Макрон зазначив, що хоча голова Білого дому Дональд Трамп й докладає значних зусиль для того, щоб війна в Україні завершилася мирними переговорами й для цього він влаштував саміт на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним, він не бачить, що глава Кремля хоче закінчити війну в Україні.

"Я щиро вірю, що ваш президент був і є відданий справі встановлення миру в Україні, і він взяв на себе ризик провести саміт з президентом Путіним в Анкориджі і попросив про переговори. І я вважаю, що він має рацію. Але водночас я мушу визнати, що президент Путін не виявляє чіткої готовності щиро долучитися до такого кроку, тому що, коли ми працювали над дипломатичним шляхом, коли ми намагалися організувати двосторонній, тристоронній, чотиристоронній саміт, росіяни посилювали атаки в Донбасі, але не тільки в Донбасі, вони посилювали провокації з одного боку і атаки на Київ з іншого. Тож я просто дивлюся на факти, і ваш президент також дивиться на факти", - зазначив президент Франції.

Саме тому, йдеться в статті, Макрон виступає за те, щоб посилити санкції проти Росії й змусити Кремль сісти на стіл переговорів.

"Ми маємо посилити санкції проти Росії, але мусимо знайти спосіб, як саме чинити більший тиск на Росію, щоб повернути її за стіл переговорів", - сказав французький лідер.

Примітно, що Макрон також згадав й зустріч в Вашингтоні, коли приїжджав президент України Володимир Зеленський для особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, а потім відбулася зустріч з європейськими лідерами стосовно надання Україні гарантій безпеки після завершення війни.

"Коли ми, група європейських лідерів разом із президентом Зеленським, приїхали до Вашингтона, ми взяли на себе зобов’язання працювати над наданням Україні гарантій безпеки, і ми це зробили. Кілька днів тому тут, у Парижі, ми зібрали так звану коаліцію бажаючих. 30 країн працюють разом, щоб забезпечити Україні гарантії безпеки після встановлення миру. Отже, ми маємо всі ці елементи, а також історичне зобов’язання європейців надати Україні гарантії безпеки", - сказав президент Франції.

Він додав, що тепер слід домогтися, щоб Україна сіла за стіл переговорів з Росією і домовилася про умови мирної угоди щодо території, гарантій безпеки, ескалації, відновлення тощо.

Росія та країни НАТО - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними CNN, після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі головним питанням у Європі виявилося не лише те, чи навмисно це сталося, а й чи свідчить військова реакція альянсу про здатність протистояти такій зростаючій загрозі. У секторі військових технологій вважають, що багато хто враховував цю загрозу, але міністерства оборони багатьох країн НАТО повільно пристосвуються до неї. Генеральний директор MARSS Йоганес Пінл припустив, що значну частину польського кордону вже можна було б охопити гарною дрон-стіною.

Також ми писали, що полковник Антс Ківісельг заявив, що російські пілоти винищувачів під час порушення повітряного простору Естонії проігнорували сигнали італійських винищувачів, які патрулювали небо країни. При цьому, Ківісельг зазначив, що ще "необхідно підтвердити", чи було порушення кордону навмисним, чи ні. Він додав, що в будь-якому разі російські літаки "повинні були знати, що перебувають в (естонському) повітряному просторі".

Вас також можуть зацікавити новини: