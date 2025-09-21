Райський сад, на думку вчених, дійсно існував і був розташований у місці, де зливалися чотири річки.

Археологи, використовуючи супутникові технології та стародавні тексти, встановили точне місце Едемського саду. Спірна теорія поміщає біблійний сад на дно Перської затоки, кидаючи виклик усталеним уявленням про нього.

Як пише Dailygalaxy, століттями Едемський сад існував на розмитій межі між міфом і реальністю. Однак останні досягнення в галузі археології та технологій підлили олії у вогонь одвічного питання: чи існував Едем насправді, і де він був розташований?

Це питання знову спливло після нових супутникових досліджень і переосмислення біблійної географії. Вчені, включно з археологом Юрісом Заріньшем, припускають, що Едем знаходився там, де зараз дно Перської затоки.

Прихильники цієї теорії вважають, що вона може мати реальне коріння, оскільки в Месопотамії були чотири річки і родюча земля.

Згідно з Буттям 2:10-14, Едем живила одна річка, яка поділялася на чотири: Тигр, Євфрат, Фісон і Гіхон. І якщо Тигр і Євфрат знають усі, то дві інші річки залишаються невпізнаними. Біблійний археолог Джеймс Зауер припустив, що Фісон може відповідати Ваді-ель-Батін, нині пересохлій річковій системі, яка тягнеться від західної частини Саудівської Аравії до узбережжя Кувейту. Ця теорія, підтверджена супутниковими знімками, розкриває колись активні русла річок, загублені під пісками пустелі. Зарінс та інші дослідники пов'язують Гіхон з річкою Карун в Ірані.

Проте критики стверджують, що текст Книги Буття вказує на те, що всі річки витікали з Едему, тоді як модель Зарінса передбачає, що вони впадали в це місце.

Видання зазначило, що одна з найбільш інтригуючих сучасних теорій пов'язує пошуки Едему зі зміною клімату наприкінці останнього льодовикового періоду. Юріс Заріньш припускає, що танення льодовиків різко підняло рівень моря, затопивши колись родючі землі, і тепер вони поховані під Перською затокою.

Використовуючи супутникові радіолокаційні зображення, Заріньш визначив русла річок, які колись протікали через центральну і південну Аравію в затоку. Якщо ці дані точні, Едем розташований у стратегічно важливій точці, де колись зливалися чотири річки.

Однак, як зазначило видання, багато вчених стверджують, що Едем уявляли як ідеалізований світ, що відображає теми невинності, вигнання і моральної відповідальності.

