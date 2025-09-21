Він заявив, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що думає про вимоги президента США Дональда Трампа стосовно запровадження нових тарифів проти Китаю, щоб посилити тиск на Пекін й змусити його відмовитися від співпраці з Росією, пише CBS News.

Видання зазначає, що на думку Макрона, Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю й самостійно вирішуватиме, чи варто запроваджувати додаткові тарифи та мита проти Китаю.

Президент Франції також під час інтерв’ю додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. На думку Макрона, зараз потрібно займатися іншими санкційними питаннями.

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", - сказав президент Франції.

При цьому, французький лідер в цілому вважає вірним санкційний підхід. Однак, на його думку, він повинен стосуватися Росії.

"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією", – додав Макрон.

Раніше УНІАН повідомляв, що хоча Росія й перебуває з початку своєї повномасштабної військової агресії проти України під санкціями Заходу, але їй вдалося їх уникати та заробляти за допомогою величезного флоту зі старих суден з нечіткою власністю та таємно перевозячи паливо на віддалені ринки. За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, тіньовий флот становить близько 17% від усіх нафтових танкерів, що сьогодні курсують океаном. Колишній чиновник Міністерства фінансів адміністрації Байдена Бен Гарріс зазначає, що хоча введені санкції й недосконалі, але вони коштують Росії дорого. Тому, Захід має застосовувати ще більше санкцій для боротьби з тіньовим флотом.

Також ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз "ухвалюватиме власні рішення" щодо запровадження мит проти Індії та Китаю. Вона підкреслила, що вітає зусилля США щодо припинення війни в Україні та нагадала, що нещодавно ЄС оголосив про 19-й пакет санкцій, "який є амбітним і суттєвим". Фон дер Ляєн також додала, що ЄС має намір до кінця 2025 року укласти нову угоду про вільну торгівлю з Індією.

