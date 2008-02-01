На Прикарпатті вже готуються до Великодня

З 30 квітня по 2 травня у селі Космачі Косівського району на Івано-Франківщині проходитиме другий Міжнародний фестиваль етноеволюції “Великдень у Космачі”.

У великодньому фестивалі візьмуть участь фольклорні колективи з етнічних українських земель і діаспори, а також з інших країн. Виступатимуть молодіжні гурти “Тартак”, “Ґринджоли”, “Чорнобривці”.

Водночас під час космацької фестивальної етноеволюції проходитиме третій Міжнародний з`їзд писанкарів та наукова конференція “Писанка-символ України”.

На фестивалі буде представлена народна творчість майстрів з різних регіонів України та закордону.

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