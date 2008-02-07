Експерти назвали причину смерті голлівудського актора Хіта Ледджера

Голлівудський актор Хіт Ледджер, який прославився роллю у фільмі "Горбата Гора" помер від випадкового передозування ліків. Такого висновку дійшли судово-медичні експерти. Препарати були приписані лікарем, серед них були болезаспокійливі, снодійні та антидепресанти.

28-річний Ледджер був знайдений мертвим 22 січня у квартирі на Манхеттені. Первинна версія про передозування наркотиками відпала, наркотичних препаратів у квартирі не виявлено, - передає Эхо Москвы.