Прем`єра картини ”Терминатор 4” відбудеться у травні 2009 року

Студія Warner Bros. випустить на екрани кінотеатрів картину "Terminator Salvation: The Future Begins", четвертую частину серіалу "Термінатор" і першу частину нової трилогії, 22 травня 2009 року. Про це повідомляє Variety. Зйомки картини почнуться 5 травня 2008 року в штаті Нью-Мексіко.

Відомо, що в картині режисера Джозефа Макгінті Ніколи (Joseph "MCG" McGinty Nichola) головну роль зіграє британський актор Крістіан Бейл. Він виконає роль Джона Коннора, рятівника людства, якому належить очолити опір, членами якого стали люди, що вижили після ядерної війни. Вони битимуться з комп`ютерною мережею Скайнет, яка винищує людство за допомогою роботів. Також у картині буде зайнятий австралійський актор Сем Уортінгтон.

Сценарій до четвертого "Термінатора" написали автори третього фільму - Джон Бранкато і Майкл Ферріс.

Третя частина "Термінатора" зібрала в світовому прокаті більше 430 мільйонів доларів.

Lenta.ru