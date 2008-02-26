Прем`єра картини ”Терминатор 4” відбудеться у травні 2009 року
13:36, 26 лютого 2008Культура
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Головну роль зіграє Крістіан Бейл
|Кадр з фільму ”Терминатор 3”
Відомо, що в картині режисера Джозефа Макгінті Ніколи (Joseph "MCG" McGinty Nichola) головну роль зіграє британський актор Крістіан Бейл. Він виконає роль Джона Коннора, рятівника людства, якому належить очолити опір, членами якого стали люди, що вижили після ядерної війни. Вони битимуться з комп`ютерною мережею Скайнет, яка винищує людство за допомогою роботів. Також у картині буде зайнятий австралійський актор Сем Уортінгтон.
Сценарій до четвертого "Термінатора" написали автори третього фільму - Джон Бранкато і Майкл Ферріс.
Третя частина "Термінатора" зібрала в світовому прокаті більше 430 мільйонів доларів.
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