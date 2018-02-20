Мережу підкорило відео із собакою, яка засинає під колискову
12:38, 20 лютого 2018Курйози
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На момент публікації новини ролик із песиком набрав понад півмільйона переглядів.
This good girl goes right to sleep when her dad sings her a lullaby. #pitbullsofig #pitbulllove #dogsofig
У мережі опубліковано відео, в якому чоловік співає своїй собаці колискову, під яку тварина починає засинати.
Читайте такожРолик із псом верхи на поні підкорив мережуРолик опублікований в Instagram Thedodo. За кадром чути чоловічий голос, який нагадує своїй улюблениці, що вже час йти до сну. Згодом песику співають колискову, а той починає дрімати.
"Ця гарна дівчинка засинає, коли її тато співає їй колискову", - йдеться у підписі до відеозапису.
Як повідомляв УНІАН, у Колумбії собака вигодувала капуцинову мавпу й потоваришувала із нею. Перша втратила п’ятьох власних новонароджених цуценят, а мавпеня прикордонники врятували від контрабандистів.
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