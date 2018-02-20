Мережу підкорило відео із собакою, яка засинає під колискову

На момент публікації новини ролик із песиком набрав понад півмільйона переглядів.

This good girl goes right to sleep when her dad sings her a lullaby. #pitbullsofig #pitbulllove #dogsofig Допис, поширений The Dodo (@thedodo) 19 Лют 2018 р. о 6:59 PST

У мережі опубліковано відео, в якому чоловік співає своїй собаці колискову, під яку тварина починає засинати.

Читайте такожРолик із псом верхи на поні підкорив мережуРолик опублікований в Instagram Thedodo. За кадром чути чоловічий голос, який нагадує своїй улюблениці, що вже час йти до сну. Згодом песику співають колискову, а той починає дрімати.

"Ця гарна дівчинка засинає, коли її тато співає їй колискову", - йдеться у підписі до відеозапису.

Як повідомляв УНІАН, у Колумбії собака вигодувала капуцинову мавпу й потоваришувала із нею. Перша втратила п’ятьох власних новонароджених цуценят, а мавпеня прикордонники врятували від контрабандистів.