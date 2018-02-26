Відрізали на 20 сантиметрів більше: жінка звернулась у поліцію через зачіску
17:21, 26 лютого 2018Курйози
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Поліцейським довелося завести справу про заподіяння тілесних ушкоджень із необережності.
На перукаря завели справу / фото newsru.co.il
У Німеччині мешканка міста Боркен звернулася в поліцію із заявою проти свого перукаря, тому що її дуже коротко підстригли.
Про це пише Bild.
«Потерпіла повідомила, що перукар відрізала їй на 20 сантиметрів більше, ніж вони обговорили спочатку», — йдеться в заяві відомства.
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Відзначається, що поліцейським довелося завести справу про заподіяння тілесних ушкоджень із необережності.
Раніше повідомлялося, що офіційний постачальник жіночої білизни і корсетів для Букінгемського палацу Rigby&Peller позбувся цього звання через те, що його власниця розкрила придворні таємниці.
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