Відрізали на 20 сантиметрів більше: жінка звернулась у поліцію через зачіску

Поліцейським довелося завести справу про заподіяння тілесних ушкоджень із необережності.

У Німеччині мешканка міста Боркен звернулася в поліцію із заявою проти свого перукаря, тому що її дуже коротко підстригли.

Про це пише Bild.

«Потерпіла повідомила, що перукар відрізала їй на 20 сантиметрів більше, ніж вони обговорили спочатку», — йдеться в заяві відомства.

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Відзначається, що поліцейським довелося завести справу про заподіяння тілесних ушкоджень із необережності.

Раніше повідомлялося, що офіційний постачальник жіночої білизни і корсетів для Букінгемського палацу Rigby&Peller позбувся цього звання через те, що його власниця розкрила придворні таємниці.